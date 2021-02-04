Новичок «Спартака» Хендрикс забил боковыми ножницами

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Новичок московского «Спартака» Йоррит Хендрикс забил на тренировке команды боковыми ножницами.

Видео взятия ворот опубликовала пресс-служба красно-белых в Twitter.

«Йоррит, что ты сделал», — гласит подпись к ролику.

Хендрикс перешел в столичный клуб из нидерландского ПСВ.

Ранее было опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России.