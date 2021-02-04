Новичок «Спартака» Хендрикс забил боковыми ножницами
Андрей Черников
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Новичок московского «Спартака» Йоррит Хендрикс забил на тренировке команды боковыми ножницами.
Видео взятия ворот опубликовала пресс-служба красно-белых в Twitter.
«Йоррит, что ты сделал», — гласит подпись к ролику.
Хендрикс перешел в столичный клуб из нидерландского ПСВ.
Ранее было опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России.
Йоррит, что ты сделал ��#КрасноБелыеСборы ���� pic.twitter.com/gTSoSbVRs5— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 4, 2021