Стала известна программа Валиевой в олимпийском сезоне

Стала известна программа Камилы Валиевой в олимпийском сезоне, передает Sport24.

«Болеро» останется программой Валиевой в олимпийском сезоне. Мы это и не скрывали. По-моему, у нас неплохо получается оставлять программу на олимпийский сезон», — сказал хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейзхенгауз.



Напомним, Валиева является чемпионкой мира среди юниоров.

Ранее Софья Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров.