Семак рассказал о восстановлении Ракицкого и Дзюбы

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как проходит восстановление игроков команды Ярослава Ракицкого и Артема Дзюбы.

«Думаю, в следующем матче они сыграют уже по 45 минут, мы посмотрим за ними. Сейчас мы занимаемся анализом их состояния. Надеемся, скоро они будут готовы сыграть весь матч», — сказал Семак YouTube-каналу «Коммент.Шоу».



Напомним, игроки вышли на поле в матче с «Арарат-Арменией», который прошел 4 февраля, на 60-й минуте.

Ранее Семак рассказал об адаптации Вендела в «Зените».