Клубы РПЛ готовы помочь «Тамбову» доиграть сезон

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, который сегодня был переизбран на свой пост, рассказал о шансах «Тамбова» доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«Переговорили по «Тамбову». Коллеги продолжают общаться по этому вопросу. Выйдут и расскажут, какое решение примут. Лига и клуб постараются сделать все, чтобы «Тамбов» смог доиграть. Другие клубы готовы помочь», — сказал Дюков.

В турнирной таблице РПЛ «Тамбов» занимает 16-е место, набрав 13 очков.

Ранее было опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России.