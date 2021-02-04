Медведева рассказала о показательном номере для командного турнира

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о показательном номере, который она исполнит на командном турнире по фигурному катанию в Москве.

«Это будет очень красивый номер, который я уже показывала на публике, – под Анну Герман, «Эхо любви». Один из моих любимых показательных номеров, он создает такую необычную, нежную атмосферу, которая висит в воздухе», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Фигуристка станет капитаном одной из команд. Спортсменка отметила, что она взволнована, так как для нее это первый подобный опыт участия в турнирах в России.

«Но как человек, который участвовал в командных соревнованиях и на Олимпиаде, и в командных чемпионатах мира в Америке, в Японии, хочу сказать, что этот турнир намного отличается от обычных. Обстановка там такая веселая, праздничная, и эти турниры оставляли у меня только позитивные эмоции», — добавила она.

В турнире примут участие представители мужского и женского одиночного катания, парного катания и танцев на льду. Выступления спортсменов будут судиться по действующей системе Международного союза конькобежцев (ISU). Капитанами команд станут олимпийская чемпионка Алина Загитова и Медведева.

Ранее сообщалось, что ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых заменит чемпионку Европы Алену Косторную на командном турнире.