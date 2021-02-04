Губерниев оценил состав сборной России по биатлону на чемпионат мира

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о составе сборной России по биатлону на чемпионат мира 2021 года в словенском Поклюке.

Заявка команды была объявлена 3 февраля.

По словам Губерниева, состав сборной является «рабочим». Он напомнил, что женская команда завоевала золото в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, поэтому биатлонистки готовы бороться за пьедестал в каждой гонке.

«Мы прекрасно понимаем, что у женщин боеспособный коллектив, способный в каждой гонке бороться за медаль. Те, которые поедут в Поклюку, это самый основной состав России», — сказал комментатор в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале.

Губерниев отметил, что в мужской команде ситуация иная.

«Так как у нас могут бежать пять человек в спринте, то у нас есть Александр Логинов, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов. Видимо, еще двое будут выбираться, исходя из формы. Но в любом случае самые сильные биатлонисты заявлены на чемпионат. От тренеров теперь будет зависеть филигранная подводка спортсменов», — добавил комментатор.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят на первенстве без государственных символов. При этом состав команды может измениться, если к указанным биатлонистам будут вопросы со стороны международной организации.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил состав национальной команды.