Australian Open не будут переносить из-за зараженного сотрудника отеля

Теннисный турнир Australian Open состоится в 2021 году в запланированные сроки, несмотря на зараженного сотрудника карантинного отеля. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Хосе Маргадо.

Состязание начнется в понедельник, 8 февраля, как и было задумано ранее, однако жеребьевка состоится не 5 февраля, а 4-го.

Тесты на наличие коронавирусной инфекции сдали 507 человек, включая 160 теннисистов. Их результаты будут доступны в течение ближайших суток. Отмечается, что один положительный тест не станет причиной для отмены турнира.

Ранее сообщалось, что участников Australian Open изолировали после контакта с зараженным COVID-19.

Tiley. "We have three covered stadiums and 8 indoor courts. We can use them to conclude the lead up events".