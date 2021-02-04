Australian Open не будут переносить из-за зараженного сотрудника отеля
Вадим Балканов
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Теннисный турнир Australian Open состоится в 2021 году в запланированные сроки, несмотря на зараженного сотрудника карантинного отеля. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Хосе Маргадо.
Состязание начнется в понедельник, 8 февраля, как и было задумано ранее, однако жеребьевка состоится не 5 февраля, а 4-го.
Тесты на наличие коронавирусной инфекции сдали 507 человек, включая 160 теннисистов. Их результаты будут доступны в течение ближайших суток. Отмечается, что один положительный тест не станет причиной для отмены турнира.
Ранее сообщалось, что участников Australian Open изолировали после контакта с зараженным COVID-19.
Tiley. "We have three covered stadiums and 8 indoor courts. We can use them to conclude the lead up events".— José Morgado (@josemorgado) February 4, 2021