Врач молодежной команды «Северстали» спас пассажира самолета

Врач молодежной команды череповецкой «Северстали» Евгений Поморов спас пассажирку самолета, летевшего по маршруту Владивосток — Москва. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, специалист помог женщине, у которой снизилось давление, начались судороги, после чего она потеряла сознание.

Благодаря грамотным действиям врача и экстренной посадке в Нижневартовске ей удалось спасти жизнь.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» одержало победу над хельсинкским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).