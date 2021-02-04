Макгрегор описал причины своего поражения Порье

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Бывший двукратный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор описал подробности своего поражения Дастину Порье, которое случилось 23 января на турнире в Абу-Даби. Соответствующий пост ирландец опубликовал в своем Instagram.

«Я наслаждался тем, что провел еще немного времени в знаменитом октагоне UFC. 40 секунд за 3 года — это все, что у меня было до этого боя. Я радовался каждой секунде и гордился своей работой. Я предпочел монотонную работу в стойке на тренировках, посчитав, что именно с Порье я смогу подготовиться к предстоящему боксерскому поединку против Мэнни Пакьяо.

Я заслужил, чтобы мне дали пинка под зад. Это была совсем не та игра, в которую я хотел бы играть. Но до нокаута мои панчи были резкими, и я полностью контролировал ход боя. Хотя боль после лоу-киков Порье накапливалась в ноге на протяжении всего поединка», — написал Макгрегор.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанного стиля (MMA) Шамиль Мусаев оштрафован на 50% своего гонорара за драку со словенцем Урошем Юришичем на турнире KSW.