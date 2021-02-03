Роналду поделился эмоциями после победы над «Интером»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после первого матча полуфинала Кубка Италии против «Интера».

Встреча завершилась победой туринской команды со счетом 2:1. Оба гола в составе победителей оформил Роналду, один из мячей был забит с пенальти.

«Отличная командная победа! Нам нужен этот командный дух», — написал Роналду в Instagram.

Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим футболистом десятилетия в Европе.