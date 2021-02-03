Фанаты лестно отозвались о новых фотографиях Щербаковой

Российская фигуристка Анна Щербакова на своей странице в Instagram поделилась новыми снимками.

Поклонники высоко оценили новые фотографии фигуристки, написав под публикацией большое количество комментариев.

«Разве можно быть такой красивой?», «Такая взрослая стала», — указывали пользователи.

Стоит напомнить, что спортсменка примет участие в прыжковом турнире в Москве.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух назвал плюс прыжкового турнира по фигурному катанию.