Фанаты лестно отозвались о новых фотографиях Щербаковой
Виктория Алексеева
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Российская фигуристка Анна Щербакова на своей странице в Instagram поделилась новыми снимками.
Поклонники высоко оценили новые фотографии фигуристки, написав под публикацией большое количество комментариев.
«Разве можно быть такой красивой?», «Такая взрослая стала», — указывали пользователи.
Стоит напомнить, что спортсменка примет участие в прыжковом турнире в Москве.
Ранее сообщалось, что Илья Авербух назвал плюс прыжкового турнира по фигурному катанию.