«Спартак» отреагировал на информацию об интересе «Вест Хэма» к Максименко

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на информацию об интересе лондонского «Вест Хэм Юнайтед» к голкиперу красно-белых Александру Максименко.

«Официального предложения по Максименко не поступало, в клуб никто не обращался», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Максименко принял участие в 20 матчах, в которых пропустил 22 мяча.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» намерен приобрести молодого вратаря, готового бороться за место в стартовом составе.