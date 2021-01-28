Месси побил рекорд по числу игр за «Барселону» в Кубке Испании
Вадим Балканов
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Нападающий Лионель Месси побил рекорд по числу игр за «Барселону» в Кубке Короля. Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпионов Испании в Twitter.
33-летний аргентинец проводит в составе сине-гранатовых свою 76-ю игру в национальном кубке.
По этому показателю он опередил Жозепа Самитьера, у которого 75 матчей.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» из Бергамо обыграла римское «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии.
�� Leo #Messi surpasses Josep Samitier on Club list of most all-time Copa del Rey appearances!— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2021
�� 7️⃣6️⃣
Josep Samitier 7️⃣5️⃣
Andrés Iniesta 7️⃣3️⃣
Vicenç Piera 7️⃣1️⃣
Xavi 7️⃣0️⃣ pic.twitter.com/6tDTf9IUeZ