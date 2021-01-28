Месси побил рекорд по числу игр за «Барселону» в Кубке Испании

Нападающий Лионель Месси побил рекорд по числу игр за «Барселону» в Кубке Короля. Об этом сообщает пресс-служба вице-чемпионов Испании в Twitter.

33-летний аргентинец проводит в составе сине-гранатовых свою 76-ю игру в национальном кубке.

По этому показателю он опередил Жозепа Самитьера, у которого 75 матчей.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» из Бергамо обыграла римское «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии.