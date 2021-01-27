Ибрагимович выступил против расизма после конфликта с Лукаку в Кубке Италии
Миланский «Интернационале» обыграл «Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии.
Встреча проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась со счетом 2:1.
В составе «Интера» забитыми мячами отметились нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Кристиан Эриксен.
В составе «Милана» — нападающий Златан Ибрагимович.
Отметим, что в первом тайме между Ромелу Лукаку и Златаном Ибрагимовичем произошел конфликт.
После игры Ибрагимович выступил против расизма.
«В мире Златана нет места для расизма. Мы все одной расы, мы все равны! Мы все игроки – кто-то лучше других», — написал Ибрагимович на своей странице в Twitter.
Ранее нападающий ЦСКА Гайч прилетел в Италию для перехода в «Беневенто».
In ZLATAN's world there is no place for RACISM.— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021
We are all the same race - we are all equal !!
We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte