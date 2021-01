Ибрагимович выступил против расизма после конфликта с Лукаку в Кубке Италии

Миланский «Интернационале» обыграл «Милан» в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Встреча проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась со счетом 2:1.

В составе «Интера» забитыми мячами отметились нападающий Ромелу Лукаку и полузащитник Кристиан Эриксен.

В составе «Милана» — нападающий Златан Ибрагимович.

Отметим, что в первом тайме между Ромелу Лукаку и Златаном Ибрагимовичем произошел конфликт.

После игры Ибрагимович выступил против расизма.

«В мире Златана нет места для расизма. Мы все одной расы, мы все равны! Мы все игроки – кто-то лучше других», — написал Ибрагимович на своей странице в Twitter.

In ZLATAN's world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte