Большунов объяснил, почему он врезался в финского лыжника
Андрей Черников
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Российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, почему он врезался в финна Йони Мяки после эстафетной гонки, которая прошла в рамках этапа Кубка мира, передает NRK.
«Сожалею ли я? Конечно. Понимаю, что было неправильно так поступать после финиша. Я сожалею о поступке и не буду так делать в будущем», — отметил Большунов.
Также он заявил, что не хотел врезаться в спортсмена, но у него сломалось крепление.
«Я просто хотел поговорить», — добавил Большунов.
Ранее Ирина Роднина эмоционально отреагировала на новость о возможном уголовном сроке для Большунова.