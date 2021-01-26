Большунов объяснил, почему он врезался в финского лыжника

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, почему он врезался в финна Йони Мяки после эстафетной гонки, которая прошла в рамках этапа Кубка мира, передает NRK.

«Сожалею ли я? Конечно. Понимаю, что было неправильно так поступать после финиша. Я сожалею о поступке и не буду так делать в будущем», — отметил Большунов.

Также он заявил, что не хотел врезаться в спортсмена, но у него сломалось крепление.



«Я просто хотел поговорить», — добавил Большунов.

Ранее Ирина Роднина эмоционально отреагировала на новость о возможном уголовном сроке для Большунова.