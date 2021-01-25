Хабиб сыграл в футбол с игроками «Спартака»

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов сыграл в футбол с игроками московского «Спартака», которые сейчас проводят сбор в Дубае.

Хабиб опубликовал в Instagram видео после матча.



Стоит отметить, что после завершения карьеры в UFC Нурмагомедов заявил о том, что хочет дебютировать в футболе.



Ранее «Ростов» пригласил Хабиба на просмотр после заявления о намерении начать карьеру игрока.