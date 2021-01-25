В финской полиции прокомментировал подачу заявления на Большунова

На российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию Лахти (Финляндия).

Напомним, что на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти Большунов отмахнулся и ударил палкой финского лыжника Йони Мяки.

В результате инцидента сборную России дисквалифицировали с эстафеты.

Представитель полицейского управления прокомментировал подачу заявления на Большунова.

«Двое граждан посредством электронной системы подачи заявления информировали полицию. В ближайшие недели станет ясно, будет ли запущено предварительное расследование по этому делу», — приводит слова полицейского финский телеканал MTV.

Ранее сборная России заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира.