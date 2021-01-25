Кокорин вылетел в Италию для подписания контракта с «Фиорентиной»

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин вылетел в Италию для подписания контракта с итальянской «Фиорентиной». Об этом сообщил друг нападающего Геннадий Куропаткин на своей странице в Instagram.

«Удачи», — написал Куропаткин в публикации с совместной фотографией с Кокориным.

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть очков от петербургского «Зенита».

Ранее Соболев рассказал о походе в баню с игроками сборной России и Черчесовым.