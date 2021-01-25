Нападающий «Спартака» Соболев рассказал о худшем и лучшем моменты в команде

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о худшем и лучшем моменты в московской команде.

По словам нападающего, лучший момент – начало нынешнего сезона, когда он играл, команда постоянно побеждала и в хорошем настроении шла в верху таблицы.

Соболев отмечает, что потом он получил травму, она затмила этот позитив, и это стало худшим моментом.

«А так в «Спартаке» каждый день счастливый», — цитирует Соболева «Чемпионат.com».

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть очков от петербургского «Зенита».

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.