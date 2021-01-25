Форвард «Миннесоты» Капризов установил уникальное достижение

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил уникальное достижение.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс» россиянин отметился результативной передачей. Он стал первым игроком в истории клуба, которому удалось набрать шесть очков в первых шести матчах лиги.

Российский форвард был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее Капризов попытался забросить в ворота «Сан-Хосе» эффектным броском из-под ноги.