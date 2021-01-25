Гол Карлссона принес «Вегасу» победу над «Аризоной» в матче НХЛ
Антон Борисов
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«Вегас Голден Найтс» переиграл «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Глендейле, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличился Вильям Карлссон.
Для «Вегаса» эта победа стала пятой в последних шести матчах регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» проиграл в серии буллитов «Баффало Сэйбрз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона Койотс» (Глендейл, США) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Карлссон (Маршессо, Так) – 59:17