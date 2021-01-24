Червиченко высказался против сокращения РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался против сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА «Новости».

Напомним, появилась информация о том, что РПЛ могут сократить до 12-ти команд.



«Заявленный формат из 12 команд – это практически преступление. Это точно убийство нашего футбола. Если в Англии играет 20 команд в АПЛ, то по логике у нас должно 60 команд», — сказал Червиченко.

Ранее Червиченко выступил против возвращения Квинси Промеса в «Спартак» .