Червиченко высказался против сокращения РПЛ

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Российская премьер-лига (РПЛ) Российская премьер-лига (РПЛ)
Российская премьер-лига (РПЛ)
РИА Новости

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался против сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА «Новости».

Напомним, появилась информация о том, что РПЛ могут сократить до 12-ти команд.

«Заявленный формат из 12 команд – это практически преступление. Это точно убийство нашего футбола. Если в Англии играет 20 команд в АПЛ, то по логике у нас должно 60 команд», — сказал Червиченко.

Ранее Червиченко выступил против возвращения Квинси Промеса в «Спартак» .