Хабиб раскритиковал Макгрегора после поражения от Порье на турнире UFC 257

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье победил ирландского бойца MMA Конора Макгрегора в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 257.

Встреча проходила на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась нокаутом во втором раунде.



После поединка чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Порье над Макгрегором.

«Вот что происходит, когда вы меняете свою команду, оставляете спарринг-партнера, который сделал вас чемпионом, и спаррингуете с маленькими детьми, будучи оторванными от реальности», — написал Нурмагомедов на своей странице в Twitter.

Ранее Царукян единогласным решением судей победил Фревола на UFC 257.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality.