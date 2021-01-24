Овчинников: для Чалова было бы лучше уехать из ЦСКА

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Игрок ЦСКА Федор Чалов Игрок ЦСКА Федор Чалов
Игрок ЦСКА Федор Чалов
РИА Новости

Бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников высказался о нападающем Федоре Чалове. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, 22-летний форвард имеет внутренний стержень и все, что от него зависит, делает максимально профессионально.

Также специалист поделился мнением о непродаже Чалова в «Кристал Пэлас».

«Думаю, что лично для него было бы лучше, если бы клуб его продал. Я не знаю условия, может, его нельзя было продавать. Но для Чалова было бы лучше уехать из ЦСКА», — сказал Овчинников.

Ранее сообщалось, что агент португальского футболиста «Ниццы» Данило Барбозы Федерико Пасторелло прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА.