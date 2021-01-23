Норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе Кубка мира

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен стал победителем в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в финском Лахти.

Спортсмен прошел 30 км за 1 час 10 минут 18,4 секунды. Вторым стал его соотечественник Сьюр Рёте (+0,4). Третье место занял еще один представитель Норвегии Пол Голберг (+6,6).

Российский лыжник Александр Большунов пришел к финишу пятым (+20,9).

Этап Кубка мира в Лахти проходит с 23 по 24 января.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о переходе Большунова в биатлон.

Лыжные гонки. Кубок мира. 6-й этап. Лахти

Скиатлон, 2x15 км

1. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 1:10.18,4

2. Сьюр Рёте (Норвегия) — +0,4

3. Пол Голберг (Норвегия) — +6,6...

5. Александр Большунов (Россия) — +20,9.