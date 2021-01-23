Стала известна стоимость чемпионского пояса UFC
Вадим Балканов
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Стала известна стоимость чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает BloodyElbow.
По информации источника, данное изделие оценивается в $650. Эту стоимость в своем финансовом отчете указал 45-й президент США Дональд Трамп, который получил его в подарок от временного чемпиона в полусреднем весе Колби Ковингтона в августе 2018 года.
Отмечается, что эта цена соответствует той, что указана в официальном интернет-магазине промоушена.
Ранее сообщалось, что Конор Макгрегор и Дастин Порье прошли процедуру взвешивания перед поединком на турнире UFC 257.