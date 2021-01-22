Определены лучшие голы 18-го тура Английской премьер-лиги

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Нападающий лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио Нападающий лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио
Нападающий лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Майкл Антонио
Imago Images

Определены лучшие голы 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-5 попали мячи, забитые вингером «Вест Бромвич Альбион» Матеусом Перейрой, форвардом лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Майклом Антонио, полузащитником «Лестер Сити» Уилфредом Ндиди, хавбеком «Манчестер Сити» Бернарду Силвой и полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

После 19 матчей первенства Англии в турнирной таблице лидирует «Манчестер Юнайтед», набравший 40 очков.

Ранее были определены лучшие голы 19-го тура Английской премьер-лиги.