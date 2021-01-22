Сыну Плющенко назначена судебно-психиатрическая экспертиза

Председатель Московской городской коллегии адвокатов Анна Бутырина заявила, что сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее СМИ опубликовали материал о том, что восьмилетний Александр болен синдромом Аспергера. Позже стало известно, что из-за статьи ребенок получил психотравму. После выхода заметки Рудковская подала в суд на авторов материала.

Бутырина заявила, что 22 января прошел допрос потерпевшей стороны, на котором Рудковская рассказала о переживаниях сына.

«На 28 января Саше назначена судебно-психиатрическая экспертиза уже в рамках уголовного дела. Яна, несмотря на все переживания Саши, готова на очередные мучения, чтобы помочь расследованию», — цитирует Бутырину Sport24.

Ранее адвокат рассказала, какое наказание грозит авторам статей о болезни сына Рудковской.