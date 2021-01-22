Вратарь 3-го испанского дивизиона установил историческое достижение в игре с «Барселоной»
Андрей Черников
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В матче 1/16 финала Кубка Испании каталонская «Барселона» на выезде встречалась с «Корнельей».
Сине-гранатовые победили со счетом 3:1.
Стоит отметить, что вратарь хозяев Рамон Хуан стал первым голкипером в истории футбола, которому удалось в матче против сине-гранатовых отразить два пенальти.
Ранее «Барселона» не смогла реализовать два пенальти в Кубке Испании.
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