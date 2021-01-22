Вратарь 3-го испанского дивизиона установил историческое достижение в игре с «Барселоной»

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Лионель Месси в составе «Барселоны» Лионель Месси в составе «Барселоны»
Лионель Месси в составе «Барселоны»
Reuters

В матче 1/16 финала Кубка Испании каталонская «Барселона» на выезде встречалась с «Корнельей».

Сине-гранатовые победили со счетом 3:1.

Стоит отметить, что вратарь хозяев Рамон Хуан стал первым голкипером в истории футбола, которому удалось в матче против сине-гранатовых отразить два пенальти.

Ранее «Барселона» не смогла реализовать два пенальти в Кубке Испании.