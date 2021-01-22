«Валенсия» выдала худший первый круг в чемпионате Испании за 38 лет

«Валенсия» провела все поединки первой половины чемпионата Испании и выдала худший первый круг за 38 лет.

В 19-м туре команда сыграла вничью со счетом 1:1 с «Осасуной». Таким образом, в активе команды 20 очков, клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Валенсия» выдала худший первый круг в Ла Лиге с сезона-1982/83.

В составе «Валенсии» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Осасуной» в матче Примеры.