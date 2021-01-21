Лэмпард в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Челси»

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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард
Reuters

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард может покинуть свой пост в ближайшее время. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, Лэмпард будет уволен из «Челси», если не улучшит результаты лондонского клуба в ближайшие две недели.

Сообщается, что ключевыми для тренера станут ближайшие три матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вулверхэмптона» (27 января), «Бернли» (31 января) и лондонского «Тоттенхэма» (4 февраля).

Напомним, что после 19 туров АПЛ лондонский «Челси» набрал 29 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ с 29 очками.

Ранее «Манчестер Юнайтед» победил «Фулхэм» и вышел на первое место АПЛ.