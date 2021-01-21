Макгрегор призвал Хабиба возобновить карьеру и дать ему реванш

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Бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, 7 октября 2018 года Бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, 7 октября 2018 года
Бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, 7 октября 2018 года
John Locher/AP

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор обратился к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову.

Ирландец призвал Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру и дать ему реванш, как ранее поступил американский боец MMA Нейт Диаз.

«Мир увидел его (Нурмагомедова) слабость. Все видят, что это незаконченное дело. Но, если он не хочет в этом участвовать, это его дело», — цитирует Макгрегора Mirror.

Напомним, что 24 января Конор Макгрегор проведет бой с американским бойцом MMA Дастином Порье на турнире UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Хабиб отказался от посещения боя Макгрегора на турнире UFC 257.