Cемин высмеял уволенного из «Локомотива» заместителя директора

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Cемин высмеял уволенного с поста заместителя директора клуба Андрея Лосюка. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Футбол выбросил за борт тех людей, которые ему не нужны. Это относится к тем, кто покинул «Локомотив», — сказал Семин.

Напомним, что 73-летний специалист завершил свою работу в стане красно-зеленых в мае 2020 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал вылет от «Алькояно» из розыгрыша Кубка Испании.