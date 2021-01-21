Cемин высмеял уволенного из «Локомотива» заместителя директора

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин
РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Cемин высмеял уволенного с поста заместителя директора клуба Андрея Лосюка. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Футбол выбросил за борт тех людей, которые ему не нужны. Это относится к тем, кто покинул «Локомотив», — сказал Семин.

Напомним, что 73-летний специалист завершил свою работу в стане красно-зеленых в мае 2020 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал вылет от «Алькояно» из розыгрыша Кубка Испании.