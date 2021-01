В Италии назвали сумму трансфера Кокорина в «Фиорентину»

Итальянский журналист Николо Скира сообщил в Twitter подробности возможного перехода нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

По информации источника, итальянская команда заплатит за футболиста €4,5 млн, а контракт с игроком будет рассчитан на три года.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» намерена взять Кокорина в аренду с правом выкупа.

Alexander #Kokorin is getting closer to #Fiorentina from #SpartakMoskva for €4,5M. Now Fiorentina are working to reach an agreement with the player for 3-years contract. #transfers @violanews