Тарасова высказалась о соперничестве Медведевой и Загитовой на турнире в Москве
Антон Борисов
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего командного турнира по фигурному катанию.
20 января стало известно, что олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница первенств мира Евгения Медведева назначены капитанами команд.
«Капитан всегда является объединяющим фактором, который важен в любой команде. Это приятная и ответственная роль. Думаю, что Загитовой и Медведевой не будет принципиально победить друг друга на предстоящем турнире. Главное — увидеть их в деле», — цитирует Тарасову Sport24.
Командный турнир по фигурному катанию пройдет в Москве с 5 по 7 февраля. Призовой фонд соревнований составит 10 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева не выступят на турнире.
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