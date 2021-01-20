Нурмагомедов назван автором лучшего болевого приема UFC 2020 года
Карен Саркисян
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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов назван автором лучшего болевого приема Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 2020 года.
Российский боец высказался о полученной награде на своей странице в Instagram.
«Это награда имеет большое значение для меня. Пройдут года, но история останется. В моей карьере было много значимых моментов, которые будут вспоминать через года», — написал Нурмагомедов.
Напомним, что в октябре 2020 года на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) Хабиб Нурмагомедов победил американского бойца MMA Джастина Гэтжи, применив удушающий приемом во втором раунде.
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