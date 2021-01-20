Малкин вышел на шестое место в НХЛ по шайбам в большинстве

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась в дополнительное время со счетом 5:4.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Тедди Блюгер, Евгений Малкин и Сидни Кросби.

В составе «Вашинштона» — Ларс Эллер, Евгений Кузнецов и Том Уилсон (2).

Отметим, что российский нападающий «Пингвинз» Малкин вышел на шестое место в истории НХЛ по заброшенными шайбам в большинстве среди европейских хоккеистов.

Напомним, что рекорд по шайбам в большинстве принадлежит российскому нападающему «Кэпиталз» Александру Овечкину (260).

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