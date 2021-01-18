Сборная России вышла в основной раунд чемпионата мира по гандболу 2021 года
Карен Саркисян
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Мужская сборная России вышла в основной раунд чемпионата мира по гандболу 2021 года. Об этом стало известно после победы сборной Словении над национальной командой Беларуси со счетом 29:25.
Отметим, что на основном этапе ЧМ-2021 сборной России сыграет с национальными командами Швеции, Египта и Северной Македонии.
Напомним, что основной этап ЧМ начнется 20 января в Египте.
Ранее сообщалось, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.