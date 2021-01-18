Российские клубы потратили на трансферы в 2020 году $124 млн

Российские футбольные клубы потратили на трансферы в 2020 году $124,6 млн, сообщает сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Команды из России совершили 94 покупки игроков и 260 продаж, а их доход составил $61 млн.



Интересно, что лидером на трансферном рынке стали английские команды, которые потратили $1,627 млрд.

Ранее Вячеслав Колосков высказался против сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ).