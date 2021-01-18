Прядкин прокомментировал возможные изменения в регламенте РПЛ
Андрей Черников
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал возможные изменения в регламенте лиги, передает РИА «Новости».
Напомним, появилась информация о том, что число участников турнира может быть сокращено до 12-ти клубов.
«Лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ — «12+12». Это возможный, но далеко не единственный вариант», — сказал Прядкин.
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