Прядкин прокомментировал возможные изменения в регламенте РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал возможные изменения в регламенте лиги, передает РИА «Новости».

Напомним, появилась информация о том, что число участников турнира может быть сокращено до 12-ти клубов.



«Лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ — «12+12». Это возможный, но далеко не единственный вариант», — сказал Прядкин.

Ранее Вячеслав Колосков высказался против сокращения РПЛ.