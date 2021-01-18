Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о том, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) рассматривает три варианта проведения чемпионата мира 2021 года, передает ТАСС.

Напомним, 18 января Минск был лишен права проведения турнира.

«ИИХФ рассматривает три варианта проведения чемпионата мира: только Латвия, Латвия + Словакия, Дания + Латвия», — сказал Третьяк.



Ранее сообщалось о том, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.