ИИХФ рассматривает три варианта проведения чемпионата мира 2021 года

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Член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на церемонии прощания с... Член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на церемонии прощания с...
Член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Владислав Третьяк на церемонии прощания с...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил о том, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) рассматривает три варианта проведения чемпионата мира 2021 года, передает ТАСС.

Напомним, 18 января Минск был лишен права проведения турнира.

«ИИХФ рассматривает три варианта проведения чемпионата мира: только Латвия, Латвия + Словакия, Дания + Латвия», — сказал Третьяк.

Ранее сообщалось о том, что Минск не примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.