Фигуристка Слуцкая рассказала о своей поездке в Северную Корею
Андрей Черников
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Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала в Instagram о том, что ее первая поездка за границу была в Северную Корею на соревнования.
«Стоял февраль. Отмечался день рождения Ким Чен Ира. Тогда же проводились международные соревнования. Я привезла оттуда три или даже пять медалей», — написала Слуцкая.
Напомним, россиянка является двукратной чемпионкой мира.
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