Фигуристка Слуцкая рассказала о своей поездке в Северную Корею

Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала в Instagram о том, что ее первая поездка за границу была в Северную Корею на соревнования.

«Стоял февраль. Отмечался день рождения Ким Чен Ира. Тогда же проводились международные соревнования. Я привезла оттуда три или даже пять медалей», — написала Слуцкая.

Напомним, россиянка является двукратной чемпионкой мира.



Ранее Елизавета Туктамышева подтвердила участие в командном турнире в Москве.