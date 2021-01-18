Бывший игрок сборной России Тарасов рассказал о желании начать политическую карьеру

Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о желании начать политическую карьеру.

По словам игрока, ему интересна политика.

«Надо понять, буду ли я приносить пользу людям, реализовывать хорошие идеи. Надо идти и что-то делать, помогать людям. С таким посылом я готов идти, а просто числиться не готов», — цитирует Тарасова «Чемпионат.com».

Дмитрий Тарасов играл за сборную России с 2013 по 2017 год.

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