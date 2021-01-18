Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл лондонский «Кристал Пэлас» в матче 19 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере и завершилась со счетом 4:0.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат игры.

«Соперник очень хорошо оборонялся. Это важная победа. Стараемся играть так, как и в последние несколько сезонов, в линии обороны ошибок не делаем», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Ранее «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» и сохранил лидерство в АПЛ.