Польховский назвал причину снятия Логинова с масс-старта на этапе Кубка мира
Карен Саркисян
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Российский биатлонист Александр Логинов пропустит гонку с общим стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал причину снятия российского биатлониста с масс-старта.
«Александр почувствовал себя не очень хорошо. Мы решили его поберечь, раз он, по его ощущениям, не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет», — цитирует Польховского официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).
Напомним, что начало гонки на 15 км запланировано на 14.30 мск.
Помимо Логинова, участие в гонке примут два российских биатлониста Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.
Ранее тренер сборной России раскритиковал Елисеева после эстафеты на Кубке мира.
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