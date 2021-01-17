Бабаев отправится на сбор вместе с ЦСКА

Московский ЦСКА отправится на зимний сбор в Кампоамор 17 января.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отправится на сбор вместе с командой. Об этом сообщает Bobsoccer.

По информации источника, Бабаев будет находиться в Кампоаморе до 22 января.

Напомним, что московский клуб возобновит сезон 20 или 21 февраля матчем 1/8 финала Кубка России с хабаровским СКА.

Ранее ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей.