Бабаев отправится на сбор вместе с ЦСКА
Карен Саркисян
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Московский ЦСКА отправится на зимний сбор в Кампоамор 17 января.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отправится на сбор вместе с командой. Об этом сообщает Bobsoccer.
По информации источника, Бабаев будет находиться в Кампоаморе до 22 января.
Напомним, что московский клуб возобновит сезон 20 или 21 февраля матчем 1/8 финала Кубка России с хабаровским СКА.
Ранее ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Крамаренко на пост тренера вратарей.