В Госдуме прокомментировали возможное возвращение Хабиба в UFC

Депутат Государственной думы Российской Федерации Дмитрий Свищев прокомментировал возможное возвращение российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Напомним, что Нурмагомедов не исключил возможное возвращение в UFC после поединка ирландца Конора Макгрегора с американцем Дастином Порье на турнире UFC 257, который состоится в ночь с 23 на 24 января.

По мнению депутата, весь мир ждет возвращения Нурмагомедова.

«У Хабиба огромное количество поклонников, которые ждут его возвращения и надеются на его победы. Если он вернется, будет драться исключительно с главными звездами. Ждем новость о возвращении с нетерпением», — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

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