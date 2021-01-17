Холлоуэй победил Каттара в первом бою 2021 года и установил рекорд UFC
Карен Саркисян
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Американский боец смешанных единоборств (MMA) Макс Холлоуэй победил соотечественника Келвина Каттара в первом бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 2021 года.
Встреча прошла на «Бойцовском острове» в Абу-Даби и завершилась победой Холлоуэя единогласным решением судей — 50:43, 50:43, 50:42.
Отметим, что по итогам поединка Холлоуэй установил рекорд UFC, выполнив 445 акцентированных ударов.