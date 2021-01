Президент UFC Уайт высказался о настрое Хабиба

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о настрое Хабиба Нурмагомедова по поводу возможного возобновления профессиональной карьеры. Об этом сообщает ESPN.

По его словам, 32-летний спортсмен еще не растерял спортивного интереса и способен все еще противостоять сильнейшим бойцам планеты.

«Хабиб — лучший боец мира на данный момент. Против Гэтжи он показал лучшее выступление, несмотря на сопутствующие факторы.

Если Конор и Порье заинтересуют Нурмагомедова на следующей неделе, то, может быть, мы еще увидим его в октагоне», — сказал Уайт.

"Show me something spectacular and make me want to come back and fight."@danawhite explained to @Jon_Anik what @TeamKhabib told him during their meeting, addressing the lightweights fighting at #UFC257 pic.twitter.com/oFr4TmCNI3