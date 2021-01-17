Менеджер Хабиба написал пожелание Макгрегору и Порье
Вадим Балканов
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Али Абдель-Азиз, менеджер действующего обладателя чемпионата пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, написал в своем Twitter пожелание Конору Макгрегору и Дастану Порье, которые подерутся 23 января на турнире UFC 257.
«Действуйте. Покажите Хабибу хоть что-нибудь», — написал Абдель-Азиз.
Напомним, что Дана Уайт заявил о возможном возвращении Нурмагомедова в октагон, если ему понравится бой между Макгрегором и Порье.
Ранее сообщалось, что президент Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал главную мотивацию Хабиба Нурмагомедова к возвращению в октагон.
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