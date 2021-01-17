Менеджер Хабиба написал пожелание Макгрегору и Порье

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего обладателя чемпионата пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, написал в своем Twitter пожелание Конору Макгрегору и Дастану Порье, которые подерутся 23 января на турнире UFC 257.

«Действуйте. Покажите Хабибу хоть что-нибудь», — написал Абдель-Азиз.

Напомним, что Дана Уайт заявил о возможном возвращении Нурмагомедова в октагон, если ему понравится бой между Макгрегором и Порье.

Ранее сообщалось, что президент Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал главную мотивацию Хабиба Нурмагомедова к возвращению в октагон.